Auf der 16. EffizienzTagung klimaneutral Bauen+Modernisieren präsentieren nach Angaben des Veranstalters Energie- und Umweltzentrums am Deister Bauschaffende klimafreundliche, energieeffiziente und kreislaufgerechte Lösungen für den Gebäudebestand.

Bei der EffizienzTagung in Hannover geht es in diesem Jahr um klimaneutrale Gebäudegestaltung. Foto: Energie- und Umweltzentrum am Deister

Hannover (ABZ). – Das bundesweite Branchentreffen findet am 8. und 9. November 2024 in Hannover und online statt. Die begleitende Fachausstellung bietet die Gelegenheit, sich über einschlägige Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

"Eine Welt, ein Klima, eine (letzte) Chance" – mit diesem Dreiklang wird Klima-Experte Udo Engelhardt die 16. EffizienzTagung klimaneutral Bauen+Modernisieren eröffnen. Wie wir diese Chance im Bausektor sinnvoll nutzen können, zeigen rund 30 Fachvorträge. Zu den Highlights zählen Praxisberichte zu umgesetzten seriellen Sanierungen und zum Umbau eines Dreigenerationenhauses.

16. EffizienzTagung klimaneutral Bauen+Modernisieren
8. und 9. November 2024 | Hannover Congress Centrum und online

Neues aus der Branche, Erfahrungen aus der Praxis

Fachvorträge, Workshop, persönlicher Austausch

Blick über den Tellerrand: Moore als Klimaretter & Architekturpsychologie

Begleitende Fachausstellung

Netzwerken beim Conference Dinner

Video-Aufzeichnung vieler Vorträge zum Nachhören

dena-anerkannt

Das Programm hält Impulse für die Planung und Energieberatung bereit. Experten erläutern, wie sich innovative Bauprojekte rechtssicher durchführen lassen und wie künstliche Intelligenz bei der Beratung assistieren kann. Ein Berliner Architekturbüro präsentiert Projekte, die es nach den Prinzipien des kreislaufgerechten Bauens realisiert hat. Ergänzend dazu findet ein Themenblock zu nachwachsenden Baustoffen statt.

Neben der Auswahl von Materialien nehmen die Versorgung mit Wärme und Strom einen hohen Stellenwert ein. Die Städte Hannover und Stade teilen ihre Erfahrungen, die sie bei ihrer bisherigen kommunalen Wärmeplanung gewonnen haben.

Im Vortragsblock zu Wärmepumpen geht es unter anderem um den Einsatz in Bestandsgebäuden und neue Vorgaben zu Kältemitteln. Beim Thema Photovoltaik stehen neue Richtlinien im Zentrum. Bauschaffende können sich einen Überblick über regulatorische Rahmenbedingungen und den verpflichtenden Einbau von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz verschaffen.

Die Plenarvorträge schauen wie bei der EffizienzTagung üblich über den Tellerrand hinaus. Dieses Jahr richtet sich der Blick auf Moore als potenzielle Klimaretter. Anke Nordt vom Greifswald Moor Centrum wird die Funktion von Bau- und Dämmstoffen aus Paludikultur darstellen. Alexandra Abel gewährt zum Abschluss Einblicke in die Architekturpsychologie. Gelegenheiten für persönlichen Austausch bieten sich unter anderem beim Conference Dinner und bei einem Workshop, der Studierende und erfahrene Fachleute zusammenbringt. Auf der begleitenden Fachausstellung können die Teilnehmer mit den Anbietern einschlägiger Produkte und Dienstleistungen in Kontakt kommen. Unternehmen der Branche, deren Portfolio sich mit den Tagungsthemen deckt, sind eingeladen, sich in der Fachausstellung zu präsentieren.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.effizienztagung.de.