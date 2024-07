Das 1,2 m breite Förderband des Beschickers BMF 2500 1,2 von Bomag ermöglicht laut Hersteller eine Förderkapazität von 4000 t/h und eine Lkw-Entladezeit von nur 35 Sekunden für 27 t. Fotos: Bomag

Rupertsbuch (ABZ). – Die Gründe dafür: Die geschwungene Linienführung der Ortsdurchfahrt sowie zwei im Abstand von nur 280 m aufeinanderfolgende Verkehrsinseln. In kurzen Abständen eine Bohlenverbreiterung zweimal demontieren und dann wieder montieren zu müssen widersprach der Forderung nach einem kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Einbau. Und: Eine Seite der Verkehrsinseln wäre unerreichbar geblieben.

Damit in Rupertsbuch die parallellaufenden Fertiger kontinuierlich mit Mischgut versorgt werden konnten, wurde eine Kurzversion des BOMAG BMF 2500 mit einem Schwenkband ausgerüstet. Der maximale Schwenkwinkel des Schwenkbandes beträgt in dieser Konfiguration 55°. Bei einem BMF 2500 Beschicker profitiert der Maschinen-Bediener laut Hersteller aufgrund eines individuell einstellbaren Arbeitsplatzes mit Liftplattform und Drehsitz, von einer perfekten Übersicht – nach vorne beim Entladen der Lkw und auch nach hinten, um die Mischgutkübel der Fertiger sauber zu beschicken.

Beim BOMAG BMF 2500 sorgt zudem ein Abstandssensor für den konstanten Abstand zum Fertiger, erläutert das Unternehmen. Die Fahrgeschwindigkeit des Asphaltbeschickers wird dabei automatisch an die Geschwindigkeit des Straßenfertigers anpasst. Im Bunker des BMF 2500 soll eine komplette Sattelzug-Ladung vorgepuffert werden können. Das 1,2 m breite Förderband ermögliche eine Förderkapazität von 4000 t/h und eine Lkw-Entladezeit von nur 35 Sekunden für 27 t.

Die Herstellung und Anlieferung des Einbaumaterials konnte dem Unternehmen zufolge "inhouse" angeboten und abgewickelt werden, denn die Pusch Bau GmbH & Co. KG ist eine Tochterfirma der inhabergeführten Geiger Gruppe. Zu dieser gehören auch die beiden Mischanlagen der IAM Ingolstädter Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG sowie ein Fuhrpark von mehr als 60 Fahrzeuge. Das Unternehmen Pusch Bau GmbH & Co. KG zählt 120 Beschäftigte und versteht sich eigenen Angaben zufolge als leistungsstarker Partner im Straßenbau.

Zu den Auftraggebern zählen Autobahndirektionen, Straßenbauämter und Landratsämter sowie viele Städte und Gemeinden in der gesamten Region: von München bis Nürnberg, von Augsburg bis Regensburg. Das nächstgelegene "eigene" Mischwerk war 40 km entfernt, 16 Lkw waren zwischen Großmehring und Rupertsbuch im Umlauf. Ein Beschicker, ein Kompaktfertiger sowie mehrere Tandemwalzen von Bomag sind schon seit längerem zuverlässige Bestandteile des Fuhrparks, berichtet das Unternehmen. Der BF 300 C-2 musste jedoch erst ganz am Schluss der genau 1071 m langen Baustellen unterstützen, denn auf den letzten Metern, hin zur Einmündung der Staatsstraße 2047, wurde die Fahrbahn immer breiter.

Den Hauptteil des Einbaus übernahmen die beiden systemgleichen Straßenfertiger BOMAG BF 700 C-3 und BOMAG BF 800 C-3. Zudem unterstützte ein Bomag-Anwendungsexperte die Mannschaft der Pusch Bau GmbH & Co. KG vor Ort.

Die Bundesstraße 13 ist eine der längsten Bundesstraßen in Bayern. Sie führt vom Fuße der Alpen bis an den Main und verbindet die Landeshauptstadt München mit der alten bischöflichen Residenzstadt Würzburg. Zuletzt wurde die Streckenführung durch den knapp 500 Einwohner zählenden Ort Rupertsbuch im Landkreis Eichstätt wieder an der Reihe. Mit der Ausführung waren die Experten für den Asphaltstraßenbau der Pusch Bau GmbH & Co. KG betraut. Der Einbau von Binder- und Deckschicht erfolgte "nahtlos" und mit drei Bomag-Fertigern.

Advanced Pave heißt das Konzept, das bei Bomag-Fertigern alle maschinen- und prozessrelevanten Funktionen transparent macht und gleichzeitig Zugriff auf die Einstellungen erlaubt, berichtet der Hersteller. Levelling Controller, Materialrechner, Assistenz- und Automatikfunktionen geben Auskunft über die wichtigsten Arbeitsmodi. Alle entscheidenden Maschinen-Einstellungen, wie Dachprofil, Stampferfrequenz, Vibration und Wegmesser sind, mittels eindeutiger und übersichtlicher grafischer Darstellung, schnell zu erfassen, heißt es seitens des Unternehmens.

Die Möglichkeit, die Parameter für die anstehende Baustellensituation am Seitenbedienstand selber konfigurieren zu können, half der Einbau-Mannschaft von Beginn an, beschreiben die Beteiligten. Das Team der Pusch Bau GmbH & Co. KG konnte laut eigenen Aussagen mit den für sie neuen Maschinen sofort beste Einbauergebnisse und hohe Vorverdichtungswerte erzielen.

Mit einem Bomag-Fertiger lassen sich, so der Hersteller, die hohen Vorverdichtungswerte aufgrund des hohen Eigengewichts der Bohle in Kombination mit der großen Tiefe der Glättbleche erzielen. Bereits am Vortag, als an anderer Stelle eine Deckschicht mit temperaturabgesenktem Asphalt eingebaut wurde, konnten die Zielwerte erreicht werden. "Was noch auffällt: Die Bomag-Bohle arbeitet besonders leise und sie heizt wirklich sehr schnell auf. Heute Morgen waren die Fertiger schon nach gut 25 Minuten einsatzbereit," so Thomas Sattler, Polier bei Pusch Bau Pusch Bau GmbH & Co. KG.

Für ein perfektes Verdichtungsergebnis und eine möglichst lange Lebensdauer der neuen Fahrbahn sorgten dann laut Beteiligten die nachlaufenden Bomag-Walzen. In Rupertsbuch setzte das Team der Pusch Bau mehrere Maschinen der Baureihe BW 174 AP-4 ein. Mit diesen schweren schemelgelenkten Tandemwalzen lassen sich schnell die geforderten Verdichtungsergebnisse erzielen – und dass bei einem Minimum an Überfahrten, so die Nutzer.