Gewinner der Goldmedaille bei den 72. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk wurde Florian Quade aus Stechlin in Brandenburg. Foto: Petra Reidel

"Am Anfang des Wettbewerbs hatte ich noch kein gutes Gefühl, aber am letzten Wettkampftag merkte ich langsam, dass es für das Treppchen reichen könnte", erklärte Quade glücklich nach der Siegerehrung. Seine Ausbildung hat der Brandenburger in der Rechner Bau GmbH in Großwoltersdorf absolviert. Die Silbermedaille ging an David Franke aus Östringen in Baden-Württemberg. Bronze gewann Lennard Ohl aus Wittbek in Schleswig-Holstein.

Die Aufgabe der Maurer setzte sich aus vier Modulen zusammen, drei ergaben zusammen den Schriftzug "Erfurt". Auf einem weiteren Modul musste die Jahreszahl 2023 liegend als Teppich gemauert werden. Die besondere Schwierigkeit bestand darin, die Rollschichten, verschiedenen Ebenen und Vorsprünge maßgenau herzustellen. Außerdem mussten drei unterschiedliche Arten von Fugenausbildungen ausgeführt werden – alles natürlich unter Wettkampfzeitdruck.

Mehr als 60 junge Handwerksgesellinnen und -gesellen traten bei den 72. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk in Erfurt vom 11. bis 13. November 2023 je nach Gewerk in ein- bis dreitägigen Wettbewerben an: Beton- und Stahlbetonbauer, Brunnenbauer (der Wettbewerb fand parallel im Bau-ABC in Bad Zwischenahn statt), Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur und Zimmerer.