Güglingen-Eibensbach (ABZ). – Großen oder auch komplexen Gerüstbauprojekten geht in der Regel eine detaillierte Planung in 3D voraus. Gerüstkonstruktionen lassen sich dabei nicht nur eng mit Auftraggebern und Sicherheitsverantwortlichen abstimmen, sondern vor allem auch exakt an die Sicherheitsvorgaben sowie Baustellenanforderungen anpassen – inklusive Kollisionskontrolle.