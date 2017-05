70 Prozent der Dieselfahrzeuge wären vom Fahrverbot betroffen

Hamburg (dpa). – Das wegen der hohen Stickoxidbelastung geplante Fahrverbot an zwei Hamburger Hauptverkehrsstraßen beträfe mehr als 70 % aller in der Hansestadt zugelassenen Diesel-Fahrzeuge. Laut einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU waren am 6. April in Hamburg 335 943 Diesel-Fahrzeuge angemeldet, 238 564 von ihnen erfüllten dabei nicht die für eine Durchfahrt erforderliche Euro 6 Norm. Zu ihnen zählten auch 698 der 1027 Polizei- sowie 547 der 661 Feuerwehrfahrzeuge. Ebenfalls betroffen wären alle gut 60 Fahrzeuge der Umwelt-, Schul-, Bau-, Wirtschafts-, Finanz- und Justizbehörde.