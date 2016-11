Abkommen für Kontrollen auf umstrittenen WM-Baustellen

Doha (dpa). – Tausende Beschäftigte auf den Baustellen für die Fußball-WM 2022 in Katar können auf besseren Arbeitsschutz hoffen. Der Internationale Baugewerkschaftsverband BHI und das katarische WM-Planungsgremium legten jetzt mit einem Abkommen die Grundlagen für gemeinsame Inspektionen, wie die IG Bau in Frankfurt berichtete. „Bisher ist es nur undercover gelungen, sich hier Baustellen anzuschauen, die mit der WM zu tun haben. Jetzt können wir das offiziell machen“, sagte BHI-Vizepräsident Dietmar Schäfers der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein kleiner erster Schritt, um insgesamt die Situation hier in Katar Schritt für Schritt zu verbessern.“ Zur Vorbeugung von Todesfällen oder Verletzungen der Arbeiter kann die Gewerkschaft nun regelmäßige Inspektionen durchführen.