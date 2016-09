Aigner hofft dank Erdkabel auf Ende des Streits um neue Stromtrassen

München (dpa). – Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hofft die jahrelange Debatte über die Höchstspannungstrassen durch Bayern mit den neuen Planungen des Netzbetreibers Tennet beenden zu können. „Informationen darüber, was technisch und planerisch machbar erscheint, liegen auf dem Tisch. Es kommt jetzt darauf an, daraus gemeinsam mit den Bürgern die sinnvollste Streckenführung zu entwickeln“, sagte sie in München. Die Staatsregierung hatte bereits vorab Informationen zu den Routen für die Stromtrassen SüdLink und SüdOstLink erhalten. Der Landtag und die Öffentlichkeit sollen bis heute informiert werden.