Die Verkehrssituation auf den Straßen wird im-mer dramatischer, da die Zahl der Fahrzeugeextrem zunimmt. Dabei wäre es so einfach, den stockenden oder langsam dahinrollenden Verkehr mit einem Schlag um ein paar Millionen Fahrzeuge zu entlasten, wenn man sich dazu entschließen könnte, sämtliche Modelle des Herstellers, dessen Namen mit einem "O" beginnt und einem "l" endet, aus dem Verkehr zu ziehen. Denn die Fahrer dieser Autos zeichnen sich immer wieder durch ihre unsichere Fahrweise oder das permanente erheb-liche Unterschreiten der möglichen Höchstgeschwindigkeit aus. Auch das Beschleunigen, nachdem die Ampel auf Grün gesprungen ist, will vielen Fahrern eines Fahrzeugs des besagten Herstellers nicht so recht gelingen. Entweder, weil sie das Startsignal verschlafen und erst durch Hupen geweckt werden müssen, oder weil sie das Gaspedal nur streicheln und sich wanderdünenhaft in Bewegung setzen. Daran, dass die (Verbrauchs-)Angaben der Hersteller meist nicht stimmen,haben sich die meisten Verbraucher gewöhnt. Deshalb hat man bei diesen Autos vermutlich auch denBlitz im Emblem schamlos beibehalten. bü