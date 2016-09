19.09.2016 - 16:24 Auf künftige Telematiklösungen ausgelegt Tachographendaten per Funk übertragen

Villingen-Schwenningen (ABZ). – Mit der neuen VDO DLD Wide Range II bietet Continental Spediteuren und Fuhrparkbetreibern jetzt einen direkt einsatzbereiten webbasierten Service, um Massenspeicherdaten des Digitalen Tachographen (DTCO) und Fahrerkartendaten per Funk zu übertragen. Das Gerät in Erstausrüsterqualität lässt sich mit dem Plug-and-play-Kabel in wenigen Minuten...