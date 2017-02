Aufsichtsrat will Hauptstadtflughafen besser kontrollieren

Berlin (dpa). - Nach der fünften Verschiebung des Starts am neuen Hauptstadtflughafen will der Aufsichtsrat den Bau wieder enger kontrollieren. Das Gremium werde künftig mindestens alle zwei Monate tagen, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Sondersitzung an. Üblich sind alle drei Monate. Zudem ändern sich Abläufe auf der Baustelle in Schönefeld, um mehr Tempo zu gewinnen. Bauarbeiter sollen das Terminal nicht mehr Abschnitt für Abschnitt komplett sanieren, sondern nach Gewerken wie Sprinkler, Entrauchung und Türen das Gebäude startklar machen. „Ich erwarte baldmöglichst einen klar überprüfbaren und belastbaren Terminplan zur Eröffnung“, sagte Müller an der Seite von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld. Ein neuer Termin solle im Frühling genannt werden.