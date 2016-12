Baubranche erwartet mehr Aufträge für Mehrfamilienhäuser

Berlin (dpa). - Der Boom im Baugewerbe wird nach Erwartung der Branche noch mehrere Jahre anhalten. Vor allem bei Mehrfamilienhäusern werde es ein deutliches Plus geben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben ein hervorragendes Jahr im Wohnungsbau gehabt und gehen davon aus, dass sich die große Nachfrage fortsetzt." Der Verband rechnet für 2017 mit 8 % mehr Aufträgen. 2016 seien in Deutschland etwa 290 000 Wohneinheiten gebaut worden, im kommenden Jahr würden es deutlich mehr als 300 000. Der Aufschwung werde voraussichtlich noch vier bis fünf Jahre anhalten, da bundesweit viele Wohnungen gebraucht würden. "Ich kann nicht in einem Jahr nachholen, was in Jahrzehnten versäumt wurde", betonte Pakleppa. Der Verband vertritt rund 35 000 Mittelständler, die zusammen nach eigenen Angaben knapp 90 % des Wohnungsbaus in Deutschland stemmen.