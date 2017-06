Baugewerbe mit Umsatzsprung

Berlin (dpa). - Das deutsche Baugewerbe ist im Höhenflug. Die Umsätze der Unternehmen seien im ersten Quartal um 11,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, berichtete der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Mittwoch in Berlin. Die Baukonjunktur laufe "besser als zu Beginn des Jahres erwartet". Der Verband hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 5 auf 6 % an. Zum Jahreswechsel seien die Auftragsbücher prall gefüllt gewesen, die Auftragsbestand habe auf einem Rekordniveau von 35 Mrd. Euro gelegen. Ähnlich gut sei die Auftragslage auch im zweiten Quartal.