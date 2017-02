17.02.2017 - 15:41 Betontechnologische Herausforderungen 2017 18. Bottroper Betontage lieferte Ein- und Ausblicke

Bottrop (ABZ). – Am 2. und 3. Februar 2017fanden die Bottroper Betontage, eine Vortragsveranstaltung des FachbereichesConcrete Industry der MC-Bauchemie, zum 18. Mal im Trainings- und Schulungszentrum der MC in Bottrop statt. Nicolaus Müller, der nach Studium und mehrjähriger Tätigkeit für die MC-Bauchemie im Ausland nach Deutschland zurückgekehrt und in die Geschäftsführung...