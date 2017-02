21.02.2017 - 10:30 Bundessieger im Gerüstbau

Bundessieger im Gerüstbau 2016 konnte die Firma Spree Gerüstbau mit ihrem Auszubildenden Christian Göldner mehr als zufrieden sein. Als Landesbester bei der Abschlussprüfung der Gerüstbauer durfte er zum "Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks – Profis leisten was (PLW)" fahren. Er musste sein Können in mehreren Bereichen unter Beweis stellen und in drei Aufgaben...