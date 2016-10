25.10.2016 - 15:25 Bundesweite Vortragsreihe Aufgaben und Pflichten des Bauherrn im Abbruch

Hamburg (ABZ). – Nachdem das Pilotprojekt im Februar in Fürstenfeldbruck sehr gut angenommen worden war, ging das vom DA-Arbeitskreis Ingenieurbüros ausgerichtete Halbtagesseminar "Aufgaben und Pflichten des Bauherrn im Abbruch" nun in die zweite Runde.

In den Schanzenhöfen in Hamburg referierte am 6. Juni 2016 der Arbeitskreisvorsitzende Dr. Klaus Konertz mit dem Thema...