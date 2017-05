01.05.2017 - 16:04 Erfolgreiche Auswaschung Restbetonrecyclingsystem schafft Erleichterung

Leutkirch (ABZ). – Die zur Schwenk Gruppe TBR gehörende Transportbeton Leutkirch - Isny GmbH investiert im Werk Leutkirch in eine neue Recyclinganlage der Firma Bibko mit Auswaschoption für Betonpumpen. Die Gesellschaft betreibt in den Allgäuer Standorten Leutkirch und Isny jeweils zwei moderne Turmanlagen. An beiden Standorten wird nach Angaben von Bibko seit Mitte der...