Erste Kelchstütze: Stuttgarts Tiefbahnhof wächst in Höhe

Stuttgart (dpa). – Acht Monate nach der Grundsteinlegung wächst der neue Stuttgarter Tiefbahnhof jetzt in die Höhe. Die erste der später 28 charakteristischen Kelchstützen für das umstrittene Milliardenprojekt kann in den nächsten Wochen mit Beton ausgegossen werden, wie die Bahn als Bauherr mitteilte. Auf den mächtigen Betonstützen soll später das Dach das begrünte Dach des Tiefbahnhofs ruhen. Oben haben sie eine kreisrunde Öffnung, sogenannte Lichtaugen mit einem Durchmesser von 32 m. Durch sie soll Tageslicht in die großteils unterirdische, knapp 450 m lange Bahnhofshalle fallen. Stuttgart 21 soll Ende 2021 in Betrieb gehen.