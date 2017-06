Frankfurt soll neuen Stadtteil bekommen

Frankfurt (dpa). - Frankfurt stellt die Weichen für weiteres Bevölkerungswachstum: Am Freitag hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) den Vorschlag der Römer-Koalition für den Standort eines neuen

Stadtteils präsentiert. Im Westen der Frankfurter Stadtgebiets könnte danach auf beiden Seiten der Autobahn A5 bis angrenzend an die Stadtteile Niederursel und Praunheim ein neues Quartier auf einem etwa 550 ha großen Gebiet entstehen. Davon seien rund 190 ha Bauland, auf dem zwischen 8550 und 11 400 neue Wohnungen entstehen können. Weitere Untersuchungen zur Baulandbereitstellung sollen folgen, kündigte Planungsdezernent Mike Josef an. Damit würden auch die Grundstückspreise auf dem gegenwärtigen Niveau gehalten, um Spekulationen zu verhindern.