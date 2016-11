Wiesbaden (ABZ). - Die „Informationsgemeinschaft deutscher Betonwerkstein e. V.“ (kurz info-b) informiert auf der BAU 2017 einmal mehr über die nahezu grenzenlosen Anwendungen von Betonwerkstein in Haus und Garten. Dazu werden am Stand 322 des Informations-Zentrums Beton in Halle A2 neben beispielhaften Betonwerksteinexponaten insbesondere ihr umfangreiches Schrifttum für Planer und Bauherren in Form herstellerneutraler Informationen sowie einem kompletten Herstellerverzeichnis zur Kontaktvermittlung.

Hinzu kommen Informationen zum Online-Auftritt der info-b bzw. zur aktuellen Präsentation der Informationsgemeinschaft in den sozialen Netzwerken. Zu dem in München verfügbaren Informations- und Planungsmaterial zählt unter anderem die Broschüre „Lebensqualität in Haus und Garten - Gestalten mit Stein“, mit der die info-b zum phantasievollen Umgang mit einem der kreativsten Baustoffe unserer Zeit inspirieren will. Neu herausgekommen ist zudem die Broschüre zum Thema „Betonwerkstein der Zukunft“, in der die neuesten Entwicklungen in der Betontechnologie beschrieben und in Szene gesetzt werden.

Eine Vielzahl, der in den Broschüren gezeigten Produkte und Gestaltungslösungen werden den Besuchern der BAU 2017 auch auf den in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gemeinschaftsstand gelegenen Messeständen der verschiedenen info-b Mitglieder präsentiert.