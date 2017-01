Wirtschaftlich und optisch ansprechend

Rodgau (ABZ). – Anlässlich der Bau 2017 in München, präsentiert Unika Kalksandstein-Mauerwerk in den unterschiedlichsten Varianten. Mit dabei sind Planelemente, Plansteine sowie kleinformatiges Sichtmauerwerk aus Kalksandstein. Im Fokus steht einmal mehr das wirtschaftliche und gestalterisch anspruchsvolle Bauen mit den bewährten Unika KS Planelementen. Neben Live-Vorführungen zur CAD-Wandabwicklung visualisiert Unika mittels einer speziellen LE3D-Kugel Fachthemen wie Brandschutz, Schallschutz und Ökologie. Ergänzt wird das Lichtspektakel rund um Kalksandsteine durch die Präsentation von namhaften LED-Künstlern.

Erstmals im Rahmen der Bau wird auf dem Unika-Messestand in Halle A3, Stand 309 auch der Film "Vertikale Wandbegrünung" gezeigt. Darin wird ein System für die vertikale Wandbegrünung auf der Basis von Kalksandstein vorgestellt. Das in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelte System sorgt für die Reduzierung der Feinstaubbelastung in der Umwelt. Interessierte erhalten außerdem für persönliche Fachinformationen durch das kompetente Unika-Team sowie durch eigens zur Bau aktualisierte Fachliteratur auch zum Mitnehmen. Zudem erwartet die Messestand-Besucher ein attraktives Gewinnspiel.