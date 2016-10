Länder-Chefs skeptisch zu Infrastrukturgesellschaft

Rostock (dpa). – Nach der Einigung von Bund und Ländern auf die Neugestaltung der Finanzbeziehungen zeichnen sich nun schwierige Verhandlungen über die Kompensationsforderungen des Bundes ab. Vor allem der Abschied von der Planungshoheit im Fernstraßenbau fällt den Ländern schwer. Der Bund als Geldgeber will diese Aufgaben in einer Infrastrukturgesellschaft bündeln. „Ich kann den Vorteil einer solchen Verlagerung nicht sehen. Außerdem hängen da viele Tausend Beschäftigte dran“, sagte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) zu Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz in Rostock. Ähnlich äußerte sich sein Stuttgarter Amtskollege Winfried Kretschmann (Grüne), der sich zudem gegen die geplanten direkten Mittelzuweisungen des Bundes für Schulen aussprach. Bildung sei Ländersache, der Bund solle das Geld ohne Zweckbindung geben.