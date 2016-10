Länder wollen Lockerung der Regeln für Immokredite

Ulm (dpa). – Baden-Württemberg will sich laut einem Bericht der „Südwest Presse“ auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die verschärften Regeln für Immobilienkredite wieder gelockert werden. Dazu plane die grün-schwarze Regierung zusammen mit Hessen eine Initiative im Bundesrat. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass man Häuslebauern unnötig Steine in den Weg legt, wenn sie bauen oder sanieren wollen“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) der Zeitung. So sollen unter anderem die Regeln für ältere Menschen, die ihre Immobilie altersgerecht umbauen wollen, wieder lockerer werden. Sie waren mit der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie verschärft worden. Banken sind seitdem verpflichtet, die Kreditwürdigkeit von Kunden genauer zu prüfen.