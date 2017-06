Landwirte klagen gegen geplante Höchstspannungsleitung

Leipzig (dpa). - Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sind am Mittwoch mehrere Klagen von Landwirten gegen die geplante Höchstspannungsleitung zwischen Wehrendorf im Kreis Osnabrück und St. Hülfe in Diepholz verhandelt worden. Die Kläger wandten sich gegen den vorgesehenen Trassenverlauf. Ihre Grundstücke werden von der Leitung überspannt, teilweise verläuft die Stromtrasse nur zwischen 32 und rund 50 m entfernt von ihren Wohnhäusern. Die Kläger befürchten unter anderem Gesundheitsgefahren und existenzbedrohende Auswirkungen für ihre landwirtschaftlichen Betriebe. Die 380 kV-Freileitung ist etwa 33,5 km lang. Sie ist Teil des bundesweiten Ausbaus des Energienetzes zur Nutzung der erneuerbaren Energien. Die Stromtrasse kreuzt mehrfach die Landesgrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Kläger bemängelten daher auch, dass es keine länderübergreifende Planung aus einer Hand gebe, sondern zwei Planfeststellungsbeschlüsse für die verschiedenen Abschnitte. Darin sahen die Bundesverwaltungsrichter in der mündlichen Verhandlung jedoch kein Problem. Wann ein Urteil fällt, ist offen. Nach Angaben des Gerichts will der Senat einen späteren Verkündungstermin festlegen. (Az.: BVerwG 4 A 10.16 bis BVerwG 4 A 15.16)