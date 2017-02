Stuttgart (dpa). – Das brummende Pkw-Geschäft dürfte das Wachstum des Autobauers Daimler auch in diesem Jahr stützen. Schon im vergangenen Jahr steigerte Daimler dank seiner starken Autosparte den Umsatz um 3 % auf 153,3 Mrd. Euro, wie der Dax-Konzern in Stuttgart mitteilte. Das Wachstum bremste die Lkw-Sparte, die vor allem in Nordamerika und Brasilien schwächelte. Unterm Strich verdiente der Konzern 8,5 Mrd. Euro nach 8,4 Mrd. Euro im Vorjahr.