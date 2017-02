Ein Hauch von New York in Amsterdam erkennbar

Amsterdam (ABZ). – Die Architektur des Wohnturms "900 Mahler" im neuen Geschäftszentrum des Stadtteils Amsterdam-Zuidas ist eine Hommage an die imposanten New Yorker Wolkenkratzer der 20er- und 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Mit seiner sorgfältig komponierten und detailreich gestalteten Klinkerfassade setzt das 22-geschossige Gebäude starke vertikale Akzente. Eigens für dieses Projekt entwickelte das Nottulner Klinkerwerk Hagemeister mit dem planenden Architekturbüro Inbo aus Amsterdam die dunkle Objektsortierung "Ruhrerde" mit kräftigem Kohlebrand. Dank der speziellen Konstruktionsweise mit vorgefertigten Fassadenelementen konnte die Gebäudehülle in einem schmalen Zeitfenster errichtet und mit zahlreichen gestalterischen Details versehen werden. Der Bezirk Zuidas ist das sich rasant entwickelnde, neue Geschäftsviertel Amsterdams. Viele hochaufragende Gebäude sind bereits an der Süd-Achse der Stadt entstanden.

Mit dem 77 m hohen Wohnturm "900 Mahler" in der Straße Gustav Mahlerlaan realisierte das Architekturbüro Inbo ein imposantes Bauwerk, das sich optimal in die Skyline der Finanzmeile eingliedert. Der Wolkenkratzer erinnert bewusst an das New York der "roaring twenties". Auf einem kräftigen mehrgeschossigen Sockel basierend, steigt der verklinkerte Turm hoch empor und zeigt eine klassische, sich nach oben verjüngende Krone. "Der Wolkenkratzer-Charakter findet sich – neben der klassischen Dreiteilung des Baukörpers – auch in den Details wieder. So z. B. in der vertikalen Ausführung der Fenster, den ausgeprägten Lisenen und weiteren gemauerten vertikalen Akzenten", erklärt Inbo-Projektarchitekt Rik Bakker.