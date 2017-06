17.06.2017 - 17:52 Mehr Kontrollen auf Berliner Baustellen

Berlin (dpa). – Die Arbeitsbedingungen auf Berliner Baustellen sollen deutlich häufiger kontrolliert werden. Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) will 2018 nach Informationen des "Tagesspiegel" fast doppelt so viele Prüfer einsetzen wie in diesem Jahr. Darüber sei sie sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen mit Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) einig, sagte eine...