Wasserbasierte Lacke für Profis

Löningen (ABZ). – Alt- und Neubauten, gewerbliche Flächen oder Wohngebäude, Endkunden oder professionelle Verarbeiter: Das Leistungs- und Produktspektrum das Remmers für den Bautenschutz auf der Bau 2017 in München am Messestand 440 in Halle B6 präsentiert ist beträchtlich. Neben Informationen zu den Produkten und weiteren individuellen Beratungsangeboten, gibt es am Messestand auch die Gelegenheit, Verarbeitung und Wirkungsweise der Systemprodukte direkt zu erleben.

Eines der Messe-Highlights, so das Unternehmen, sei die Vorstellung des neuen wasserbasierten Holzanstrich-Sortiments für professionelle Anwender. Die zum größten Teil wasserbasierten Lacke und Anstrichsysteme böten Zimmereien und Malerbetrieben exzellente Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften sowie optimale Standzeiten. Vorgestellt werden u. a. zwei 3-in-1-Produkte: ein neu entwickelter Aqua-Venti-Lack und eine einzigartige biozide Aqua-Holzschutz-Lasur. Zum neuen Profi-Sortiment zählen neben speziellen Grundierungen auch eine komplett neue Generation von strapazierfähigen Dickschichtlasuren sowie Weiß- und Buntlacke mit exzellenten Verlaufseigenschaften.

Ebenfalls mit im Gepäck hat Remmers das Multi-Baudicht 2K. Das Produkt kann aufgrund seiner flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtung (FPD) in vielen Bereichen zum Einsatz kommen. Hierzu zählen bspw. die erdberührte Bauwerksabdichtung im Alt- und Neubau, die Sockel- und Fußpunktabdichtung sowie die Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen. All diese Anwendungen werden auf der Messe sowohl theoretisch, als auch erstmals praktisch ausführlich vorgestellt. Von der hohen Qualität des High-Tech-Produkts ist der Hersteller derart überzeugt, dass er auf die von zertifizierten Fachbetrieben mit Multi-Baudicht 2K ausgeführte Bauwerksabdichtung, die zehnjährige Remmers-System-Garantie (RSG) gewährt. Dieses Qualitätssiegel ist nicht nur für den Endkunden sondern auch für Architekten, Planer und Verarbeiter hoch interessant.

Am Messestand präsentiert Remmers außerdem eine Auswahl seines umfangreichen Programms zur Betonsanierung. Die hochwertigen Betoninstandsetzungssysteme eröffnen Möglichkeiten zur kosmetischen Behandlung von Betonbauteilen sowie zur statisch relevanten Instandsetzung von z. B. Parkhäusern und Brückenbauwerken. Auch andere hoch belastete Bereiche in der Landwirtschaft oder in Abwasserbereichen zählen zu den Einsatzgebieten.

Die Systeme bestehen aus Betonersatzmörteln und Oberflächenschutzsystemen und sind optimal aufeinander abgestimmt, was für eine hohe Beständigkeit der sanierten Flächen sorgt. Als Highlight im Portfolio der Betoninstandsetzungsmörtel ist das Produkt Betofix R4 mit dabei. Bei dem faserverstärkten, M3-geprüften PCC-Mörtel ist besonders die hohe Dichtigkeit und der damit einhergehende hohe Chlorid-Eindringwiderstand hervorzuheben.

Damit ist Betofix R4 besonders für die Instandsetzung streusalzbelasteter Betonbauteile wie Wände und Stützen in Parkhäusern oder Gebäude in Meerwassernähe qualifiziert.

Anzutreffen sind am Messestand auch Vertreter der Remmers-Fachplanung, die individuelle Sanierungskonzepte für Industrieböden und Parkhäuser anbieten und entsprechende Produktsysteme vorstellen. Gerade im Lebensmittelbereich mit seinen hohen Hygieneanforderungen an die Bodenbeschichtung kommt es auf passgenaue Lösungen an, die Sicherheit, Hygiene und schnelle Verarbeitung vereinen. Denn lange sanierungsbedingte Standzeiten können sich gewerbliche Betriebe nicht leisten. Das gilt selbstverständlich auch für Parkhäuser, deren Fahrbahnen, Sockel und Säulen aus Beton durch Tausalzbelastung und das Befahren ganz besonders beansprucht werden. Für all diese Zwecke erhalten Planer, Bauherren und Verarbeiter Unterstützung durch die rcc-Experten (rcc = remmers consulting concept).