Ost-Wirtschaft auf Aufholjagd

Bad Saarow (dpa). – Der Osten Deutschlands könnte nach Einschätzung des Hasso-Plattner-Instituts den Umbau zur digitalen Wirtschaft schneller schaffen als der Westen. In den neuen Bundesländern habe man bereits Erfahrungen mit der Transformation von der Plan- zur Marktwirtschaft, sagte der Chef des Potsdamer Instituts, Christoph Meinel, kürzlich auf dem ersten Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow bei Berlin. „Wir können umgehen mit Transformationen“, sagte Meinel. Ähnlich wie nach der Wende werde sich die Wirtschaft durch digitale Technologien radikal wandeln. „Wir sind die erste Generation, die sich in dieses Neuland vorwagt.“ In einer digitalen Welt könnten Standortnachteile verblassen, sagte Meinel auf der Tagung, die nach dem Vorbild des Weltwirtschaftsforums in Davos als Austausch von rund 120 geladenen Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Forschung organisiert worden war.