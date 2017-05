12.05.2017 - 07:15 Produktneuheiten Hohlwandadapter für Betonierbühne kreiert

Steinach (ABZ). – Mit dem neuen Paschal-Ergänzungsprodukt, dem Hohlwandadapter, lässt sich die Logo Betonierbühne jetzt auch effektiv und sicher an Hohlwandelementen einsetzen. Für den Einsatz der Logo Betonierbühne an Hohlwandelementen wird anstelle der standardmäßigen Anhängungen ein Hohlwandadapter mit einem Innensechskant an den Konsolen der Betonierbühne montiert.

Die...