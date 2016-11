Sachsen fördert wieder sozialen Wohnraum

Dresden (dpa). – Nach 16 Jahren Pause gibt es wieder staatliche Zuschüsse für die Schaffung von Sozialwohnungen in Sachsen. Das Kabinett hat am Dienstag in Dresden beschlossen, die Entstehung von bis zu 3500 Wohnungen – etwa 220 000 m2 Wohnraum – zu fördern. Dafür stehen nach Angaben des Innenministeriums bis 2019 insgesamt 140 Mio. Euro zur Verfügung. Die neue Richtlinie für mietpreis- und belegungsgebundenen Mietwohnraum entlaste Mieter mit geringem Einkommen und gebe den Kommunen Handlungsfreiheit, um die Förderung nach Bedarf weiterzugeben, sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU). Profitieren sollen vor allem die Ballungszentren Leipzig und Dresden, wo der Leerstand gering und preiswerter Wohnraum knapp sei.