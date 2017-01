So viele Cat-Maschinen wie noch nie verkauft

Alles andere als gewöhnlich – so könnte man das Jahr 2016 annähernd umschreiben. Wir haben im Handel mit Cat-Baumaschinen in Deutschland eine fulminante Entwicklung hingelegt, die in ihrer Weise einzigartig ist. Wir konnten im letzten Jahr einen neuen Rekord aufstellen, indem wir so viele Caterpillar-Baumaschinen wie noch nie verkaufen konnten. Maßgeblich hat die bauma unseren Geschäftsverlauf bestimmt – sowohl in den ersten Monaten des Jahres, als auch noch Monate danach, was sich sehr positiv auf unseren Auftragsbestand in Deutschland auswirkte. Die bauma hat deutlich gemacht, wie stark die Investitionsbereitschaft und wie hoch der Nachholbedarf der Branche ist, auf Technologien gemäß neuestem Stand der Technik zu setzen – ein Trend, der angesichts von Industrie 4.0 noch weiter Fahrt aufnehmen wird. Wir rechnen damit, dass sich das Umsatzwachstum auch im nächsten Jahr, wenn Bundestagswahl ist, hierzulande fortsetzen wird. Denn die Anzeichen könnten kaum besser sein: Die Baukonjunktur ist so gut wie lange nicht mehr und hat wieder ihren alten Status Konjunkturlokomotive erreicht. Sogar der Boom der Wiedervereinigung wird noch übertroffen und der Aufwärtstrend wirkt sich inzwischen auf fast alle Bausparten aus.

Das Hoch, das nach wie vor massiv vom Wohnungsbau bestimmt wird, hat inzwischen auch den Straßen- und Tiefbau erfasst, die sich positiv entwickeln. Mit dem Bundesverkehrswegeplan und Investitionen in Höhe von 264,5 Mrd. Euro bis 2030 gab noch nie einen so großen Verkehrshaushalt wie derzeit. Die deutsche Infrastruktur hat das milliardenschwere Investitionsprogramm bitter nötig. Zu hoffen bleibt nur, dass die Vorhaben zeitnah umgesetzt werden, was angesichts von fehlendem Personal in den Verwaltungen schwierig werden könnte. Auch die Deutsche Bahn bringt ihre Infrastruktur in den nächsten Jahren auf Vordermann und das zeigt sich anhand einer Reihe von Bautätigkeiten. Diese ziehen alle Investitionen in Baumaschinen nach sich – diese Nachfrage wollen wir natürlich bedienen und unsere führende Position am Markt weiter ausbauen.

Wichtig war Zeppelin schon immer: sich nicht auf den Erfolgen in der Vergangenheit auszuruhen, sondern daran zu arbeiten, weiterhin Marktführer zu bleiben. Angesichts der Digitalisierung stehen wir vor großen Herausforderungen, weil sich das Geschäft mit Baumaschinen verändern wird. Wir werden unsere Vertriebsprozesse so weiter entwickeln, dass wir nach wie vor die erste Adresse sind, wenn Kunden Baumaschinen erwerben wollen. Im Zuge von e-Commerce werden zusätzliche Absatzmöglichkeiten entstehen – parallel zum analogen und etablierten Baumaschinengeschäft. Derzeit arbeiten wir an einem Konfigurator, über den Kunden ihre Wunschbaumaschine digital zusammenstellen können. Darüber hinaus hat Zeppelin 2016 im Bereich Content Marketing einen neuen Weg eingeschlagen und ein Verkaufsvideo für einen Cat Minibagger zusammen mit PS-Profi Jean Pierre "JP" Kraemer erstellt.

Auch in Zukunft wollen wir Kunden den besten Service der Branche bieten. Deswegen stellen wir jetzt die Weichen dafür, dass wir die Nummer eins und ein zuverlässiger und professioneller Partner für unsere Kunden sind. Innerhalb unseres Konzerns wurde darum die neue strategische Geschäftseinheit, Z Lab, gegründet, um Plattformen und digitale Lösungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, um die Baustelle der Zukunft effizienter, vernetzter und automatisierter zu gestalten. Von der bauma 2016 ging ein deutliches Signal aus: Kunden wollen starke Partner wie Zeppelin und Caterpillar an ihrer Seite, die ihrer Ansicht der Entwicklung hinsichtlich digitale Transformation gewachsen sind und denen sie zutrauen, dass sie die Herausforderungen in Bezug auf Industrie 4.0 meistern, wenn sich Baumaschinen vernetzen und autonomer werden.