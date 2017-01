SPD will den Bau preisgünstiger Wohnungen vorantreiben

Stuttgart (dpa). - Angesichts des Wohnungsmangels will die SPD die in den 1990er-Jahren abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einführen. Sie wäre mit Privilegien für Unternehmen verbunden, die sich im sozialen Wohnungsbau engagieren wollen, dazu gehören etwa Steuervergünstigungen, Fördermöglichkeiten und eine Bevorzugung bei der Beschaffung von Grundstücken. Dies alles soll dazu führen, dass Wohnungen leichter und billiger gebaut und sie auf Dauer zu günstigen Preisen vermietet werden können. Das teilte die SPD zum Auftakt des politischen Jahreswechsels am Montag in Stuttgart mit - wenige Monate vor der Bundestagswahl, die für den Herbst geplant ist.