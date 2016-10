08.10.2016 - 10:15 Streit eskaliert EU-Kommission klagt gegen deutsche Pkw-Maut

Brüssel/Berlin (dpa). – Das Schicksal der umstrittenen Pkw-Maut in Deutschland liegt jetzt in Händen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Die EU-Kommission kündigte an, Deutschland wegen Benachteiligung von Ausländern zu verklagen. Damit geht sie den nächsten Schritt, nachdem ein monatelanges rechtliches Verfahren mit der Bundesregierung keine Verständigung brachte....