Südwest-Bauwirtschaft fürchtet Rückschlag durch US-Protektionismus

Stuttgart (dpa). – Der Wachstumsmotor in Baden-Württembergs Baubranche schwächt sich etwas ab. Nach einem Umsatzplus von etwa 5 % im vergangenen Jahr werde es 2017 wohl nur einen Zuwachs von 3 bis 4 % geben, teilte die Landesvereinigung Bauwirtschaft in Stuttgart mit. Als ein Grund wurden Folgen durch den US-Protektionismus genannt, wodurch Baden-Württembergs Exportwirtschaft schlechtere Geschäfte machen und dann weniger in heimische Anlagen investieren könnte.