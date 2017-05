25.05.2017 - 12:30 Tag der offenen Tür bei Maschinen-Sammlung

Waghäusel-Wiesental (ABZ). – DieInteressengemeinschaft historische Baumaschinen e. V. (IGHB) veranstaltet am 01. und 02.07.2017 zwei Tage der offenen Tür, um interessierten Besuchern Einblicke in die Hallen und die zu besichtigende Sammlung zu gewähren. Zudem werden einige Maschinen in Aktion zu erleben sein. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen jeweils von 10.00–18.00 Uhr...