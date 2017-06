Lkw orten und Materialzulauf prüfen

Kein Lkw am Fertiger. Am Tablet sieht der Polier genau wann der nächste Lkw ankommt und kann so die Fertigergeschwindigkeit steuern.

Pferdingsleben (ABZ). – Automatisierte Vernetzung des Fertigers und der Lkw, selbständige Erfassung und Abrechnung der Lade-, Fahrt- und Standzeiten im Werk und auf der Baustelle, Überwachung der Asphalt-Temperatur und Handlungshinweise für den Schwarzdecken-Polier – die technischen Möglichkeiten im modernen und innovativen Straßenbau sind nahezu unbegrenzt erweiterbar. Die Komplettanwendung aller verfügbaren Möglichkeiten werden von namhaften Bau-Unternehmen intensiv genutzt und zeugen davon, dass der Bedarf danach gestillt werden muss. Revision und Transparenz-Anforderungen der ausschreibenden Stellen werden damit zügig und ohne Verwaltungsaufwand nachgekommen. Doch wie arbeiten mittelständische Baubetriebe – ist zu viel Automatisierung und Technik für die Anforderungen der KMU praktikabel und zielführend im Tagesgeschäft? Was bieten die Branchensoftwarehäuser den klein- und mittelständischen Baubetrieben im diesen Anwendungsumfang?

Klar ist, es muss für die Poliere auf der Baustelle schnell und einfach gehen. Es muss übersichtlich und das Wesentliche schnell zu erfassen sein. Welche Mengen sind im Zulauf zur Baustelle und wann kommt der nächste Lkw an? Das sind Kernfragen die jederzeit beantwortet werden müssen. Das Taktsystem Vegas rollt den Markt der Anbieter rund um Taktung von hinten auf. Mit zielgruppenbezogenen Apps zeichnet sich diese Software aus. Es ist für den Polier, den Lkw-Fahrer und den Mischmeister auf jedem bereits verfügbaren Smartphone oder Tablet nutzbar, auch direkt am PC im Werk oder Büro. Jeder erhält die für sich relevanten Daten.

Der Polier sieht die für ihn wichtigsten Informationen auf einen Blick im Display seines Smartphones oder Tablets: Wann kommt der nächste Lkw und wieviel Tonnage bringt er mit. Wenn gewünscht kann er auf der Folgeseite weitere baustellenrelevante statistische Informationen sehen. Dazu gehören u. a. die verbaute Menge bzw. gebaute Länge, Angaben zum Tagesziel, die Lieferscheine als PDF oder auch konkrete Handlungsempfehlungen zur Einbaugeschwindigkeit.

Der Lkw-Fahrer bekommt vom Disponenten die Angaben und Informationen zur Baustelle und den Umläufen. In der minimalsten technischen Ausstattung muss er bzw. sein Lkw lediglich für die Ortung – und damit zur Integration in die laufende Taktung – erfasst werden. Das gelingt per TruckerApp. Er identifiziert sich beim ersten Verladen im Waagehaus. Ganz einfach und mit nur einem Touch im Smartphone.

Auch der Mischmeister trägt zum Gelingen der Baustelle bei. Er kann ebenfalls via Smartphone oder am PC Einblick in den Verlauf nehmen. Ebenfalls schnell und ohne technischen Aufwand. Via Lkw-Ortung sieht der Mischmeister minutengenau wann der nächste Lkw für welche Baustelle ankommt und damit, wann das Material bereit stehen muss. Er kann so die Produktion an die Baustellengegebenheiten und den Verkehr anpassen.