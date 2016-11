Tunnelarbeiten für S-Bahn gestartet

Frankfurt/Main (dpa). – Arbeits- und Begegnungsort ganz in der Nähe des Frankfurter Flughafens – das soll der neue Stadtteil Gateway Gardens werden, der derzeit noch eine Baustelle ist. Damit auch die Verkehrsanbindung zum Flughafen und in die City funktionieren, entsteht eine neue S-Bahnstation. Für die künftige Haltestelle wird die bisherige Trasse zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof am Flughafen verlegt. Die Fahrtzeit zwischen Innenstadt und Flughafen wird sich durch die neue Haltestelle nach Bauabschluss leicht verlängern.