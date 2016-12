Weibliche Beschäftigte am Bau meist besser qualifiziert

Wiesbaden (ABZ). – Der Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Bauwirtschaft ist im Vergleich mit anderen Branchen zwar gering, in den vergangenen Jahren ist er aber immerhin leicht gestiegen. Dies gilt auch für den Anteil weiblicher Auszubildender. Das teilte die Soka-Bau in Wiesbaden mit. Ein genauerer Blick auf die Beschäftigungsstatistik zeige, dass weibliche Beschäftigte in der Bauwirtschaft besser ausgebildet seien als in anderen Branchen und anspruchsvolleren Tätigkeiten nachgingen. Angesichts eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels sollten die Anstrengungen intensiviert werden, Frauen für die Bauwirtschaft zu gewinnen.