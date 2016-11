Wolkenkratzer in San Francisco sinkt und kippt seitwärts

San Francisco/USA (dpa). – Der 58 Stockwerke zählende und knapp 200 m hohe Millennium Tower von San Francisco sinkt jedes Jahr um mehrere Zentimeter und kippt seitwärts. Das geht aus Satellitenbildern der Europäischen Raumfahrtagentur Esa von dem 2009 fertiggestellten Woklenkratzer mit dunkler Glasfassade hervor, in dem Luxus-Apartments untergebracht sind. Vermutlich ruhten die Stützstäbe unter dem Bau nicht fest auf dem Fundament, heißt es in einer Esa-Mitteilung. In der kalifornischen Küstenstadt sorgt das als „Schiefer Turm von San Francisco“ verspottete Gebäude schon seit längerer Zeit für Gesprächsstoff.