München (ABZ). - Wer die Luftaufnahme einer Großbaustelle betrachtet, ist fasziniert. Aus dieser Perspektive zeigt sich das enorme Ausmaß eines solchen Projekts. In ganz Deutschland gibt es derzeit spannende Großbauprojekte: Von bundesweit bekannten Bauvorhaben wie Stuttgart 21 über den Umbau internationaler Flughäfen bis hin zur Sanierung von Universitäten. Bei der Realisierung vieler dieser Projekte ist Zeppelin Rental mit Mietleistungen beteiligt und hat nun ein Ranking mit den aktuell 20 größten Baustellen Deutschlands erstellt.

Bei den drei derzeit größten Großbaustellen handelt es sich um deutschlandweit bekannte Projekte: Der Neubau des Terminals 3 auf dem Frankfurter Flughafen, Stuttgart 21 und der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg. Diese Bauvorhaben belegen die ersten Plätze einer Auflistung von Großprojekten, die über die gesamte Republik verteilt sind.

Die weiteren Baustellen stehen vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. In Brunsbüttel etwa wird seit 2014 eine neue Schleusenkammer gebaut. Dafür müssen 1,6 Mio. Kubikmeter Aushubböden mit Schuten über den Nord-Ostsee-Kanal verschifft werden. Für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses haben Steinbildhauer ein Tonmodell des Gebäudes entworfen: Nach diesem Muster soll die historische Mitte Berlins wiederbelebt werden. Und mit der „Kombilösung“ entsteht in Karlsruhe ein unterirdischer Stadtbahntunnel – mitten in der Innenstadt. Dazu kommen die Sanierung einiger Universitätsgebäude, der Abbruch eines Atomkraftwerkes und viele weitere Projekte.

Zeppelin Rental unterstützt derzeit 16 der 20 größten Baustellen Deutschlands mit Mietleistungen vom kleinen Minibagger bis hin zu schwerem Gerät. Jedes der Bauvorhaben steht vor ganz eigenen Herausforderungen und benötigt in der Umsetzung individuelle Mietlösungen. Für die Kombilösung der Karlsruher Innenstadt sind Laderaupen und Kettenbagger zum Aushub des unterirdischen Bestandmaterials im Einsatz. Bei der Realisierung von Stuttgart 21 unterstützt Zeppelin Rental Bauunternehmen mit verschiedensten Baumaschinen bei Aufgaben wie dem Grundwassermanagement und umweltgerechten Bauen.

Allgemein sind Großbaustellen von der Logistik und der Organisation wesentlich komplexer als durchschnittliche Bauvorhaben. Nach einer intensiven Planungsphase muss der tägliche Einsatz von Menschen und Baumaschinen koordiniert werden. Im Laufe dieser Umsetzung ergeben sich häufig Änderungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorherzusehen waren. Somit liegt das aktuell geschätzte Bauvolumen oft über dem ursprünglich ausgeschriebenen. Die Spannweite der geschätzten Bauvolumina ist je nach zitierter Quelle so groß, dass nur vage Schätzungen des tatsächlichen Bauvolumens möglich sind. Aus diesem Grund ist Zeppelin Rental bei der Erstellung der Rangliste vom ausgeschriebenen Bauvolumen der Großprojekte ausgegangen, die sich Stand November 2016 im Bau befanden. Zur Ermittlung wurden öffentlich ausgeschriebene Lose der Bauprojekte verwendet.