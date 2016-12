ZF Friedrichshafen dient seine Haldex-Aktien komplett Knorr-Bremse an

Friedrichshafen (dpa). – Nach dem gescheiterten Übernahmeangebot für den schwedischen Nutzfahrzeugzulieferer Haldex will sich der Autozulieferer ZF nun von seinen restlichen Aktien an den Schweden trennen. Der übrige Anteil von 20,11 % an Haldex werde nun komplett der Knorr-Bremse AG angedient, teilte ZF mit. Knorr Bremse hatte 125 schwedische Kronen (12,79 Euro) je Haldex-Papier geboten und damit die Offerte von ZF torpediert. Mittlerweile unterstützt auch das Management der Schweden das Angebot der Münchner.