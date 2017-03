03.03.2017 - 10:35 Ziesmann Baugeräte veranstaltet Hausmesse

Leipzig (ABZ). – Am 24. und 25. März 2017 lädt die Firma Ziesmann Baugeräte GmbH zu einer Hausmesse in ihrer Leipziger Niederlassung ein. 10 Jahre am Standort sowie 10 Jahre erfolgreiche Entwicklung im Vertrieb von Kubota- und Doosan-Baumaschinen sind die Hauptgründe für dieses Event. Ein umfassendes Programm mit den bisherigen Marken wie Bomag, Ahlmann/Mecalac und vielen...