Kisslegg (ABZ). – Innovationskraft und Kundenorientierung sind Werte, die bei mbk den Produktionsalltag bestimmen – hohe Prozesssicherheit, maximale Qualität und Flexibilität, ein optimierter Work-Flow sowie wirtschaftliche Aspekte stehen dabei im Fokus. Jetzt stellte sich mbk den aktuellen Marktanforderungen und konzipierte und realisierte die erste vollautomatische Produktionsstraße zur Herstellung von Rahmenprofilbewehrungen. mbk Maschinenbau GmbH hat zwei MSM-B-Mattenschweißanlagen in Semiautomatik auf dem Markt zur Herstellung von Rechteckrohren (Rahmenprofile für Unterführungen und begehbare Infrastruktur, Kanäle aus Betonfertigteilen) – jetzt wurde auf Kundenwunsch eine vollautomatische Anlage verwirklicht und ausgeliefert. Mit dieser Entwicklung ist es mbk gelungen, starke Bewehrungen bis 20 mm, die bisher einzeln hergestellt werden mussten, industriell zu fertigen. Der Einsatzbereich ist vielfältig und reicht von der flachen, der L-, U-, Z- Matte bis hin zur 8-eckigen voll geschlossenen Matte. Für Rechteckrohre (Rahmenprofile – Box- Culvert) in der Betonfertigteilindustrie.

Auch für Brücken-Fertigteil-Segmente sowie andere stark bewehrte Spezial- und Serien-Fertigteile im Hoch- und Tiefbau ist diese Neuentwicklung aufgrund ihrer überzeugenden Features bestens geeignet. Matten in einer Breite von 1000 mm bis 2500 mm (max. 4000 mm) und einer Länge von 1500 mm bis 10 000 mm (max. 15 000 mm) können mit der MSM-250-B produziert werden. Längsbewehrung, vorgeschnitten, von 12 mm bis 20mm, glatt oder gerippt, möglich. Längsdrähte können ab einem Abstand von 100 mm im 50 mm Raster abgelegt werden. Querbewehrung, glatt oder gerippt, vorgeschnitten im Bereich von 8 mm bis 16 mm. Querdrahtraster ab 75 mm variabel programmierbar. Auf Kundenwunsch sind auch andere Parameter sowie die Bestückung der Längs- und Querstäbe mittels DRA Richtanlage vom Coil möglich.

Mattenschweißanlage MSM-B, Mattentransport und Kippeinheit und die Anbindung an die MBM-V Biegemaschine bilden die komplette Einheit der neuen Produktionsstraße.

Mattenschweißanlage MSM-B: Halbautomatische Längsdrahtführung mit einer max. Drahtlänge von 15 000 mm und max. Drahtdurchmesser von 20 mm. In Kombination mit der Drahtrichtanlage DRA auch Verarbeitung von Coilmaterial realisierbar. Dadurch wird eine weitere Automatisierung der Anlage möglich. Manuelle Vereinzelung der Längsdrähte mittels Drahtgestell, max. Gewicht der Bündel: 3 t bei 15 m Länge. Übergabe der Stäbe an ein automatisches Kettenmagazin. Automatisches Zufuhrsystem für die Querstäbe vom Bund (auf Wunsch Bestückung vom Coil). Ein Transportwagen übergibt die Matten an den nachgelagerten Kipptisch.

Siemens-Terminal mit Touchscreen (für visualisierte Steuerung), Fernwartung über LAN möglich, Sicherheitsschranken und Sicherheitszäune zur Absicherung gemäß Maschinenrichtlinie/CE, für Temperaturen bis 55° geeignet. Mattentransport und Kippeinheit: Transportwagen transportiert Matten bis zu einer Länge von 15.000 mm und einer Breite von 2500 mm (max. 4000 mm). Max. Gittergewicht 1200 kg. Nach Ablage der Matten auf dem Kipptisch bringt dieser die Matten für den nachgelagerten Biegeprozess in die aufrechte Position, während der Transportwagen zur Hauptschweißeinheit zurückkehrt. Hochleistungs-Hydraulikaggregat.

Biegemaschine MBM-V: Mattenübernahme durch weiteren automatischen Transportwagen und Weitertransport zur Biegemaschine MBM-250-V. Biegen der Matten entsprechend dem gewünschten Endprodukt. Arbeitsbreite 2,5 m (individuelle Maße möglich). Schnelle Einstellbarkeit der Biegenocken für den flexiblen Einsatz.

Die MSM-B-Linie vereinfacht die Herstellung von Bewehrungsprodukten spürbar. Auch reduzieren sich durch diese neue Fertigungsmöglichkeit die Durchlaufzeiten im Bewehrungsbau deutlich – und das bei gleichbleibend hoher Qualität. Möglich wird das durch die ausgereifte und erprobte Schweißtechnik von mbk. Ein Vorteil liegt in der systematischen Planung der 3-D-Matten. Dadurch wird im Bewehrungsbau jeder einzelne Arbeitsschritt optimiert. Das bedeutet, dass einzelne Elemente wie Überlappungen und Zulagen exakt berechnet und der tatsächliche Bewehrungsbedarf ermittelt werden kann. Diese innovative, zukunftssichere Entwicklung öffnet der Branche ein hohes Potential und sichert maximale Investitionssicherheit.

Die Vorteile