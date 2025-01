Nordhorn (ABZ). – In Nordhorn nahe der niederländischen Grenze ist der neue mobile Prallbrecher MOBIREX MR 100i NEO von Kleemann im Einsatz. Die Neuentwicklung wird dort zur Wiederaufbereitung von Beton und Bauschutt eingesetzt.

Das Unternehmerpaar Natalie Eiswert und Wouter Fahner von E+F Recycling bei der Maschinenübergabe der MOBIREX MR 100i NEO im Kleemann Werk in Göppingen. Foto: Kleemann

Die MOBIREX MR 100i NEO zeichnet sich nach Herstellerangaben durch eine robuste Bauweise und Flexibilität aus. Dank der kompakten Bauweise lässt sich der mobile Prallbrecher auch auf engen Platzverhältnissen einsetzen. Die solide Bauweise, die technischen Neuerungen, die Leistungsfähigkeit sowie die bedienerfreundliche Handhabung überzeugen den Betreiber.

Eine Neuerung der Anlage ist "Lock & Turn Quick Access". Das System ermöglicht das schnelle und werkzeuglose Öffnen des Brechergehäusesm, informiert der Hersteller. Das Öffnen und Schließen dauere dabei lediglich 30 Sekunden und funktioniere praktisch per Knopfdruck. Dadurch ist der Zugang zu Wartungsarbeiten, wenn Verbrückungen gelöst oder Schlagleisten gewechselt werden müssen, vereinfacht. Zudem werden Sicherheit und Effizienz im Betrieb damit verbessert.

Ein weiteres Highlight der MR 100i NEO ist nach Unternehmensangaben das vollhydraulische Spaltverstell- und Überlastsystem. Die Spaltverstellung sowie die Nullpunktermittlung erfolgt millimetergenau per Knopfdruck. Somit entfällt händisches Ausmessen, das Lösen von Schrauben und die letztliche Positionierung. Das Überlastsystem sorgt dafür, dass die Maschine selbst bei unbrechbarem Material, wie großen Eisenteilen, vor schwerwiegenden Schäden geschützt ist, heißt es seitens des Unternehmens. Wird es ausgelöst, bricht die Druckplatte, sodass die Schwinge ausweichen kann. Das schützt den Rotor, die Schwinge und das Brechergehäuse effektiv. In einem solchen Fall wird zwar die Druckplatte vom Bediener auf der Baustelle gewechselt, das ist aber deutlich günstiger als ein Schaden an der Schwinge oder im Brecher selbst.

Die Bedienung der Anlage sei durch SPECTIVE CONNECT sehr benutzerfreundlich. Wichtige Funktionen wie die Brechspalteinstellung, Fehlerbehebungen und zukünftig auch Produktionsdaten der Bandwaage können aus der Ferne bequem eingesehen werden. Damit ist es auch weniger erfahrenen Mitarbeitenden möglich, sich schnell einzuarbeiten und die Anlage sicher zu bedienen.