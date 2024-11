Wacker Neuson sorgt mit verlässlichen und hochwertigen Kompaktmaschinen für effiziente und reibungslose Abläufe auf der Baustelle, so das Unternehmen. Mit zwei Radladern, einem Teleskoplader und der neuen Produktkategorie Minilader bietet Wacker Neuson in diesem Herbst gleich mehrere Neuheiten für vielfältige Transport- und Verladeaufgaben.

Radlader für mehr Effizienz und komfort: Wacker Neuson ergänzt das Radlader-Portfolio mit den zwei neuen Modellen WL250 und WL750. Foto: Wacker Neuson

München (ABZ). – Der Hersteller ergänzt das Radlader Portfolio um zwei neue Modelle: WL250 und WL750. Dies sind die ersten Modelle mit der neuen Produktbezeichnung für Wacker Neuson Radlader.

Kunden können nun das Schaufelvolumen an der Ziffer in der Modellbezeichnung der Radlader erkennen: WL250 = 0,25 m³ Schaufelvolumen. Der kompakte Radlader WL250 verfügt über ein Betriebsgewicht von rund 2 t. Er zeichnet sich durch seine Gesamthöhe von unter zwei Metern aus, was ihn ideal auch für Einsätze in Hallen, Garagen, im Straßen- sowie Garten- und Landschaftsbau macht, so der Hersteller.

Die robuste Bauweise und ein niedriger Schwerpunkt sorgen für besonders gute Standsicherheit und unterstützen das Arbeiten mit schweren Lasten. Der Radlader WL250 ist mit einem hydraulischen Radnabenantrieb ausgestattet, bei dem alle vier Räder direkt angetrieben werden. Dieser besonders kraftvolle Antrieb ermöglicht Effizienzsteigerungen und eine ausgezeichnete Beschleunigung.

Der Mini-Kettenlader SM100 ist mit einer Vielzahl von Anbauwerkzeugen kompatibel. Foto: Wacker Neuson

Der neue Radlader WL750 mit einem Betriebsgewicht von rund vier Tonnen und einem Schaufelvolumen von 0,75 m³ überzeugt mit hoher Wendigkeit. Er ist mit einem verbesserten Ladesystem ausgestattet, was die Effizienz deutlich erhöht. Außerdem ist die Sicht auf die Schnellwechselplatte optimiert, was präzises Arbeiten fördert. Insbesondere bei Komfort und Sicherheit punktet der WL750: Ein neues Kabinendesign mit einem verbreiterten Zugang erleichtert häufiges Ein- und Aussteigen.

Die große Komfortkabine bietet viel Beinfreiheit und die übersichtlich und ergonomisch angeordneten Bedienelemente sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Durch die Panoramaheckscheibe hat der Bediener seine Arbeitsumgebung stets im Blick, was die Sicherheit deutlich erhöht. Der elektronisch geregelte Fahrantrieb mit verschiedenen Fahrmodi sorgt für eine bedarfsgerechte Anwendung der Maschine.

Der neue kompakte Wacker Neuson Teleskoplader TH625 garantiert durch die Kombination aus hoher Nutzlast von 2,5 t und einer Hubhöhe von 6 Metern höchste Effizienz im Arbeitsalltag. Er ist mit einem 45 kW oder 55 kW Motor erhältlich und ermöglicht dank seiner Leistung einen schnellen und hohen Materialumschlag.

Durch die geringen Abmaße und die gute Manövrierbarkeit sind auch Einsätze unter beengten Platzverhältnissen möglich. Die Kabine ist ergonomisch und übersichtlich gestaltet und bietet eine ideale Rundumsicht, was sich positiv auf Sicherheit und Effizienz auswirkt. Der elektronisch geregelte Fahrantrieb mit verschiedenen Fahrmodi sorgt für eine bedarfsgerechte Anwendung der Maschine.

Wie alle Wacker-Neuson-Teleskoplader ist auch der TH625 mit dem Fahrerassistenzsystem Vertical Lift System (VLS) ausgestattet. Das System vermeidet das Kippen der Maschine in Längsrichtung aufgrund von Überlast und ermöglicht auch bei hohen Nutzlasten sichere und flüssige Arbeitsabläufe und sorgt nicht nur für mehr Sicherheit auf der Baustelle, sondern auch für mehr Effizienz und Bedienerfreundlichkeit.

Die neuen Assistenzsysteme Schaufelrüttelfunktion und Schaufelrückführautomatik sind optional erhältlich und erhöhen die Bedienerfreundlichkeit nochmals. Die Schaufelrüttelfunktion sorgt dafür, dass durch ein Ausschütteln der Schaufel wenig Schüttgut an der Schaufel haften bleibt. Zudem profitieren Kunden von einer effizienten Wartung durch die praktisch angeordneten Service-Zugänge. Die Wacker Neuson Minilader sind in einigen Märkten bereits etabliert. Mit dem Mini-Kettenlader SM100 bietet Wacker Neuson nun das erste Modell in Europa an.

Der SM100 ist eine kompakte und leistungsstarke Maschine für vielseitige Aufgaben beispielsweise im Garten- und Landschaftsbau. Der Mini-Kettenlader SM100 ist mit einer Vielzahl von Anbauwerkzeugen wie Schaufeln, Erdbohrern oder -fräsen kompatibel und ermöglicht dadurch zahlreiche Anwendungen. Breite Ketten garantieren einen geringen Bodendruck und eine Schonung der Grasnarbe.

Der Bediener steht auf einer erhöhten, komfortablen Plattform und hat dadurch optimale Sicht auf die Maschine und den Arbeitsbereich. Federung und Polsterung der Bedienerplattform sowie ergonomisch angeordnete Joysticks sorgen zusätzlich für hohe Bedienerfreundlichkeit. Der SM100 ist durch seine Hubhöhe von mehr als zwei Metern auch für das Be- und Entladen von Containern geeignet.