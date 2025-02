Die RSA-Reinigungssysteme decken den gesamten innerbetrieblichen Logistikprozess ab. Foto: RSA cutting technologies

Verschmutzte Rahmen-, Decken und Säulenschalungen und Schalungsträger können zu ungleichmäßigen Oberflächen, Haftungsproblemen und erhöhtem Nachbearbeitungsaufwand führen. RSA hat eine Lösung dafür entwickelt: Mit den Reinigungsanlagen der Black-Series setzt das Unternehmen laut eigenen Angaben neue Maßstäbe für Effizienz und Nachhaltigkeit in der Schalungsreinigung. Saubere Schalungen sind besonders für Sichtbeton wichtig. Diese Art von Beton wird nicht nachbearbeitet und bleibt in ihrer ursprünglichen Form sichtbar – jede noch so kleine Verunreinigung oder Unebenheit in der Schalung überträgt sich direkt auf die Betonoberfläche.

Rückstände von Beton, Trennmitteln oder anderen Substanzen können zu unerwünschten Abzeichnungen, Flecken oder Unebenheiten führen. Eine präzise und gründliche Reinigung der Schalungen ist daher essenziell, um eine gleichmäßige, ästhetisch ansprechende Betonoptik zu gewährleisten und teure Nacharbeiten zu vermeiden. Die Reinigungsanlagen der Black-Series sind speziell für die anspruchsvollen Bedingungen der Bauindustrie entwickelt worden. Sie entfernen selbst hartnäckigste Betonreste ohne den Einsatz von Hochdruckreinigern oder aggressiven Chemikalien. Stattdessen sorgen speziell entwickelte abrasive Bürsten für eine gründliche und zugleich materialschonende Reinigung.

Der Vorteil: Die empfindlichen Oberflächen der Schalungen bleiben unversehrt, was ihre Lebensdauer verlängert. Ein weiterer Vorteil des modernen Säuberungsprozesses ist, dass der entstehende Betonstaub direkt an den Bürsten abgesaugt und, in einer Staubfilteranlage gereinigt, der Anlage wieder zurückgeführt wird. Damit ist ein geschlossener Kreislauf gewährleistet, ohne die Umgebung mit Betonstaub zu belasten, erläutert RSA. Ebenso neu ist die Ausdrückeinheit, die beschädigte Rahmen-, Decken- und Säulenschalungen hydraulisch ausdrückt – herstellerunabhängig und unabhängig davon, ob die Schalhaut aus Holz oder Kunststoff besteht. Damit bietet RSA eine Komplettlösung für die Schalungsaufbereitung, die nicht nur für saubere, sondern auch für instandgesetzte und damit langlebigere Schalungen sorgt.

Die RSA-Reinigungssysteme decken den gesamten innerbetrieblichen Logistikprozess ab, verspricht der Hersteller – von der Zuführung und dem Wenden der Schalungsträger über die Reinigung und dem durchgehend beleuchteten Transport bis hin zum Ausdruck. Dies minimiert den manuellen Aufwand und steigert die Produktivität. Durch den Verzicht auf wasserbasierte Hochdrucksysteme wird zudem der Wasserverbrauch gesenkt, was die Umwelt schont und die Betriebskosten verringert. Mit der Integration von Schwarz Maschinenbau hat RSA sein Portfolio strategisch für den Einsatz in der Bauindustrie erweitert. Das Unternehmen hatte sich bislang auf Lösungen für den Gerüst- und Traggerüstbau spezialisiert – inklusive Rohrbearbeitung, Sägen, Entgraten, Waschen, Trocknen und Abstapeln – nun kommen die Schalungsreinigungsanlagen hinzu.

Die Firma RSA wird in diesem Jahr auf der bauma als Mitaussteller von terra infrastructure vertreten sein. Interessierte finden die Unternehmen am Stand FN. 720/2. "Wir freuen uns darauf, die Bauindustrie intensiver kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und natürlich auch langjährige Kunden von Schwarz Maschinenbau zu treffen", sagt RSA-Geschäftsführer Thomas Berg.