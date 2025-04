Drei RigoCollect Regenwasserrückhalteanlagen von Fränkische mit einer Fläche von circa 51.000 m² sind in Gladbeck unterirdisch auf dem Gelände des Baumarkts verbaut, teilt der Hersteller mit. Foto: Stewes

Im Nord-Osten der Stadt Gladbeck ist 2022 auf über 16.000 m² Verkaufsfläche ein neuer Baumarkt mit Gartencenter entstanden. Der Baustoffhandel wurde 2024 eröffnet. Der Bauherr des hagebaumarkt ist die Stewes Holding GmbH & Co. KG, ein am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet ansässiges Familienunternehmen mit 500 Mitarbeitern.

Um das Gelände vor Überschwemmungen zu schützen, wurden drei unterirdische RigoCollect Regenwasserrückhalteanlagen mit einer Fläche von circa 51.000 m² verbaut. Diese bestehen nach eigenen Angaben aus den Rigolenfüllkörpern Rigofill inspect von Fränkische. Die größte Regenwasserrückhalteanlage mit circa 35.000 m² Fläche befindet sich unter dem Kundenparkplatz des Baumarkts, weitere Rigolen unter der Freifläche der Warenannahme und beim Baustoffhandel unter der Freilagerfläche. Deshalb war es Stewes wichtig, dass die Rigolenfüllkörper Schwerlastverkehr standhalten: Rigofill inspect ist nach Herstellerangaben besonders stabil sowie verkehrsbelastbar bis SLW 60/HGV 60 und auch bei geringer Überdeckung voll befahrbar. Der kompakte Speicherblock soll sich ferner durch seine große Kapazität auszeichnen: Er fängt laut Fränkische 95 % seines Volumens an Wasser auf – der Vollblock 401 l bei einem Höhenraster von 660 mm. "Die Rigofill inspect Rigolenfüllkörper sind vielseitig und flexibel einsetzbar – als Versickerungslösung, als Zisterne zur Regenwassernutzung oder zur Rückhaltung und kontrollierten Ableitung", erklärt Frank Tersteegen, Systemberatung NRW Mitte im Geschäftsbereich Drainage Systeme bei Fränkische.

Kombinierbare Blöcke

Der neue Baumarkt entstand direkt neben dem alten und die Regenwasserrückhaltung musste nah am bestehenden Gebäude installiert werden. Durch unterschiedliche Geländeoberflächen entstanden Höhenunterschiede, sodass sich die Baugrube nicht so groß ausheben ließ wie geplant. "Es war ein wirklich großer Vorteil, dass wir die Rigofill inspect Blöcke entsprechend der örtlichen Gegebenheiten zusammensetzen konnten. Wir haben die eine Seite der Anlage etwas länger und die andere etwas kürzer gemacht, sodass es am Ende passte", erklärt Björn Benninghoff, Prokurist vom Baucentrum Stewes GmbH & Co. KG. Die grünen Speicherblöcke sind in drei Raumrichtungen anbaubar und lassen sich zu beliebig großen, ein- und mehrlagigen Anlagen kombinieren, informiert Fränkische.

Die größte Rigole auf dem Baumarktgelände sei 23-reihig und zweilagig aufgebaut mit einem Bruttospeichervolumen von umehr 1630 m³. Die handlichen Maße und das geringe Gewicht der Blöcke erleichterten das Handling auf der Baustelle und ermöglichten einen schnellen Baufortschritt. Nach eigenen Angaben erwies sich dies auf dem Areal als großer Vorteil: Durch die Lehmschichten im Boden war das komplette Baufeld bei Regen aufgeweicht, sodass die Fachkräfte nicht weiterarbeiten konnten. Rigofill inspect besitzt die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und die Anwendungsbereiche von RigoCollect – etwa zur Rückhaltung gemäß DWA-A 117 – tragen die allgemeine Bauartgenehmigung, teilt Fränkische mit.

"Wir haben schon mehrere Objekte mit den Rigofill inspect Blöcken umgesetzt, auch Versickerungsanlagen, und verschiedene Regenwasserreinigungs-Systeme eingesetzt. Wir sind sehr zufrieden und arbeiten deshalb immer wieder mit Fränkische zusammen", sagt Björn Benninghoff. Den drei Rückhalteanlagen sind nach Aussage des Herstellers jeweils SediPipe Reinigungsanlagen vorgeschaltet, um die Rigolen vor Grob- und Feinstoffen zu bewahren. Gleichzeitig sollen sie Leichtflüssigkeiten von den Verkehrsflächen zurückhalten und Grundwasser oder Gewässer schützen. Die rohrförmigen Anlagen basieren auf dem patentierten Prinzip der Flow Separation: Durch den im unteren Rohrquerschnitt angebrachten Strömungstrenner und die leichte Steigung des SediPipe-Rohrs setzen sich Partikel im strömungsberuhigten Raum unterhalb des Strömungstrenners schnell ab und werden bei Regen nicht remobilisiert.

Kompetente Planung

"Als Baustoffhändler führen wir auch Drainage-Systeme anderer Hersteller, sind aber von Fränkische ein Stück mehr überzeugt, etwa in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Regenwasserbehandlung", sagt Benninghoff. "Außerdem ist Fränkische bei der Planung sehr kompetent und erfahren: Wir legen großen Wert darauf, die Revisionsöffnungen auf ein Minimum zu beschränken – die geringe Anzahl haben wir bislang nur mit dem Rigofill inspect System umsetzen können. Darüber hinaus ist die Stabilität der Blöcke ein großes Plus, diese ist im Wettbewerbsvergleich unschlagbar", fasst der Prokurist die Vorteile zusammen.