Kachout/Algerien(ABZ). – Im Auftrag der Algerischen Agentur für Infrastruktur wird der Staudamm zur Trinkwasserversorgung der drei Städte Ain Ferrah, Abtal El Oued und Sidi Abdeljabar sowie zur Bewässerung des Tieflandes in Kachout gebaut. Dafür investiert Algerien rund 20 Mio. Euro. Seit Februar 2013 laufen die Ausführungsarbeiten und sollen nach dem Bauzeitenplan im Dezember 2016 abgeschlossen sein. Zur erfolgreichen Umsetzung des wichtigen Infrastrukturprojektes nutzt der Paschal-Stammkunde Seror aus Algerien für die Schalungs- und Gerüstaufgaben eigenes Schalungsmaterial der Marke Paschal. Für die Realisierung des anspruchsvollen Staudammes in Oued Taht Mascara setzt er auf 125 m² Universalschalung Raster, 200 m² Trapezträger-Rundschalung TTR und 70 Einheiten der Sperrenkonsolen SPK 270, so dass die geforderte Ausführungsqualität wie auch die vorgegebene Bauzeit eingehalten wird. Bei der Schalungsplanung wurde die Bauunternehmung Seror unmittelbar durch die Paschal-Repräsentanz "Bureau de Liaison Algérie" unterstützt.

65 000 m³ Beton sind notwendig und teilen sich auf in 29 000 m³ für vorbereitende Maßnahmen und 36 000 m³ für die Staumauer und ergänzende Baukonstruktionen.

Für die Betonage des Staudammes sind 200 Betonierabschnitte, zu je 93 m² erforderlich. Je nach schalungstechnischen Herausforderungen werden die drei Paschal-Systeme miteinander kombiniert. Diese wechselseitige Kompatibilität ist ein besonderer Vorteil der Paschal-Systeme. Ihre Praxistauglichkeit auch unter erschwerten Bedingungen wie auch ihre einfache und flexible Handhabung demonstrieren die drei Paschal-Systeme bei der Realisierung dieses wichtigen Infrastrukturprojekts eindrucksvoll. Die Vorteile der Paschal-Systeme wissen auch die Mitarbeiter der Bauunternehmung Seror zu schätzen, die seit 1985 bei Schalungsaufgaben auf Paschal setzen und mit den Systemen bestens vertraut sind.

Für die zum Berg hin senkrechte und zum Tal hin leicht geneigte, jeweils halbgerundete, Staudammmauer wurden auf der Innen- wie Außenseite als Schalung die Trapezträger-Rundschalung TTR betonierabschnittsweise eingesetzt. Zum Formen der auskragenden Dammkrone, die horizontal der Staudammrundung folgt, wurden die Sperrenkonsolen SPK 270 mit TTR-Elementen belegt.

Die Trapezträger-Rundschalung eignet sich sowohl zum Schalen horizontaler als auch vertikaler Rundungen, ob leicht gewölbt oder für enge Radien. Die Trapezträgerschalung ist stufenlos einstellbar, für Ø von 2 bis 5 m und von 5 m bis unendlich. Mit nur 0,28 bis 0,55 Spannstellen/m² unterstützt sie den schnellen und exakten Baufortschritt.

Die als Hand- und Universalschalung konzipierte Raster-Schalung überzeugt auch beim algerischen Staudammprojekt durch ihre Vielseitigkeit und einfache Anwendbarkeit.

Beim Staudammprojekt wird sie als Schalung für die Fundamentanker und geradläufigen Stahlbetonkonstruktionen verwendet. In Kombination mit der Trapezträger-Rundschalung TTR wird sie eingesetzt, zum Schalen von Betonkonstruktionen, die sich aus gewölbter und gerader Formgebung zusammensetzen und in einem Takt betoniert werden. So lassen sich mit geringem Aufwand Betonkonstruktionen in kurzer Bauzeit perfekt realisieren, auch bei besonderen Randbedingungen.