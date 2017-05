Besonders für häufig wechselnde Transportaufgaben geeignet

Bergheim/Österreich (ABZ). – Der Hakenliftanhänger von Müller-Mitteltal ist besonders für Unternehmen geeignet, die häufig wechselnde Transportaufgaben zu erledigen haben. Abrollkipperfahrzeuge in Anhängerversion sind vor allem kostengünstige Investitionen, sind mit unterschiedlichen Zugfahrzeugen einsetzbar und erfüllen in vollem Umfang die Vorteile der Abrollkipper-Technologie. Der Anhänger-Spezialist Müller-Mitteltal setzt dabei auf die Abrollkipper von Palfinger. Besonders im Garten- und Landschaftsbau stehen ständig wechselnde Aufgaben in der Materiallogistik an. Der Maschinentransport zur Baustelle, die Entsorgung von Aushub, die Zufuhr von Schüttgut und Baumaterial gehören zum Tagesablauf. Meist müssen sogar zwei oder noch mehr Baustellen gleichzeitig bedient werden. Hier zeigt ein universelles Transportgerät in Verbindung mit wechselbaren Transportbehältern seine Stärke. Mit dem Hakenliftanhänger können die Mulden nicht nur aufgenommen und transportiert werden, auch das Abkippen von Schüttgut ist durch den großen Kippwinkel problemlos möglich.

Die Beispiele zeigen, wie vielseitig ein Hakenliftanhänger eingesetzt werden kann. Die Abrollkipper-Anhänger erfüllen die Anforderungen der Garten- und Landschaftsbauer im Besonderen: Der HL-TA 14,4 von Müller-Mitteltal ist für ein Gesamtgewicht von 14,4 t ausgelegt und verfügt über ein stabiles Breitspurfahrwerk. Sie sind mit einem Telescopic-Abrollkipper von Palfinger mit 15 t Hubkraft ausgestattet. Nur beste Komponenten für höchste Produktqualität und Zuverlässigkeit im Gesamtsystem – das ist das Grundprinzip des Schwarzwälder Premiumherstellers. Der Hakenliftanhänger von Müller Mitteltal ist bei vielen Betrieben im Garten- und Landschaftsbau fester Bestandteil im Fuhrpark. Aber auch Friedhofsgärtner, Bauunternehmer, Gerüstbauer oder kommunale Betriebshöfe profitieren von der Vielseitigkeit des kompakten Tandemanhängers mit leistungsstarkem Abrollkipperaufbau.

Der hydraulisch bedienbare Hakenarm mit einer Hakenhöhe von 1570 mm entspricht der DIN 30722 Teil I für Standard-Abrollcontainer. Behälter bis zu einer Länge von 5,5 m lassen sich damit aufziehen, abrollen und abkippen. Der niedrige Aufzugwinkel ermöglicht eine noch höhere Flexibilität beim Transport unterschiedlich beladener Behälter. Die Telescopic-Abrollkipper von Palfinger verfügen über viele Komfortfunktionen wie Eilgangschaltung und Soft-Stopp-System. Die Bediener können dank der ergonomischen Funkfernsteuerung den gesamten Arbeitsbereich einsehen.

