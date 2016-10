10.10.2016 - 15:44 Auf und Ab im Maschinenbau Wieder bessere Geschäfte

Frankfurt/Main (dpa). – Das Geschäft mit Maschinen "Made in Germany" ist nach dem Einbruch im Juli wieder in Schwung gekommen. Die Bestellungen stiegen im August vor allem dank starker Nachfrage aus dem Inland real um 2 % im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Aus dem Inland kamen 8 % mehr Orders. Die Aufträge aus dem Ausland sanken...